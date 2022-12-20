اتهمت الإدارة الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إيران بالمسؤولية عن ضياع فرصة إحياء الاتفاق النووي، ورفض الرئيس جو بايدن إعلان وفاة خطة العمل المشتركة قائلاً في تصريحات صحافية: يمكن القول إن الاتفاق النووي مات لكن لا يمكننا إعلان ذلك، «قصته طويلة».

وأعلن البيت الأبيض أن الاتفاق النووي مع إيران ليس محل اهتمام في واشنطن حاليا، مشيرا إلى أنه يشارك الاتحاد الأوروبي إدانة إيران لقمعها المحتجين.

وقال مسؤول أمريكي في البيت الأبيض: لا يوجد أي تقدم في الوقت الحالي بشأن الاتفاق النووي مع إيران، متوقعاً عدم وجود تقدم في القريب العاجل.

تصريحات بايدن والمسؤولين الأمريكيين جاءت بالتزامن مع تغريدة لكبير المفاوضين الأمريكيين المسؤول عن الشؤون الإيرانية في إدارة بايدن روبرت مالي كتب فيها «لقد ضاع الأمل الجماعي الأخير في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)»، متهماً إيران بإدارة ظهرها لإحياء هذا الاتفاق.

وأضاف مالي «ليست المرة الأولى التي يدير فيها القادة الإيرانيون ظهورهم لاتفاق مطروح على الطاولة ويوافق عليه الجميع، لكن هذه الحالة الأخيرة دمرت أملنا الجماعي في العودة السريعة والمتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة».