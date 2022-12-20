فيما تواصل مليشيا الحوثي تعذيب المختطفين خصوصاً مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس في صنعاء، هددت ابنة المختطف محمد المخمري بإحراق نفسها إذا لم يتم الإفراج عن والدها من سجون الحوثي، مؤكدة تدهور صحته جراء التعذيب والإهمال الطبي.

وقال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الحقوقي عبدالرحمن برمان إنه تلقى مذكرة من ابنة المختطف في سجون الحوثي محمد المخمري رفعتها إلى النيابة الجزائية الحوثية، تكشف فيها عن إصابة والدها بعدة أمراض داخل السجن، مبيناً أن آية المخمري أبلغت النيابة بأن والدها المختطف منذ 2019 تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، وتم منعه من الاتصال من لحظة اختطافه لأكثر من سنة ونصف، الأمر الذي عرضه للعديد من الأمراض منها السكر والضغط وتمزقات في الكبد وبدء فقدان النظر.

وأشارت إلى أن تدهور صحة والدها قد يعرضه للوفاة، محملة الحوثيين المسؤولية عن حياته، مهددة بإحراق نفسها أمام جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في صنعاء، في حال حصل مكروه لوالدها، داعية إلى سرعة الإفراج عنه.

وكانت مصادر حقوقية قد أكدت لـ«عكاظ» أن المليشيا الحوثية تجبر المختطفين على الخروج لمكان مفتوح وسط برد قارس تشهده صنعاء ويتم صب ماء بارد على رؤوسهم مما أصاب الكثير منهم بعدد من الأمراض، مؤكدين أن المليشيا ترفض نقل المرضى إلى المستشفيات للعلاج وتصر على تعذيبهم رغم ما يعانوه.

وكانت رابطة أمهات المختطفين قد كشفت عن تدهور صحة المختطف فيصل حمود المنصوب ومنع المليشيا الزيارات له، مؤكدة أسرته قلقها على صحته وأنهم محرومون من زيارته والاطمئنان عليه.