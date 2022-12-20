جدد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان اليوم (الثلاثاء)، الإعلان عن استعداد بلاده لتطوير وتعميق العلاقات مع جميع دول المنطقة بما فيها دول الخليج العربي. وقال في كلمة له خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة 2، الذي يحتضنه الأردن: إن العراق يؤدي دورا مهما في الإقليم بفضل قادته، ونرحب بدور العراق الإقليمي ورئيس الوزراء في إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز ثقافة الحوار، زاعما أن بلاده تدعم دوما العراق الموحد والمستقر والمتطور.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن تسوية النزاعات وإزالة الخلافات وسوء الفهم يمكن تحقيقها من خلال الحوار بين دول المنطقة، لافتاً إلى إمكانية تطوير التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.