أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اليوم (الثلاثاء) أن دول المنطقة تدرك مكانة العراق وأهميته في المحيطين الإقليمي والدولي، مبيناً أن الدول العربية تسعى لاستعادة دور العراق الفاعل بالمنطقة، مشدداً بالقول: «أمن المنطقة كل لا يتجزأ».

وأشار إلى أن اتفاقية الربط الكهربائي مع العراق يعد مثالاً للسعي في استعادة دوره وأهميته، مشيرا إلى سعي بلاده لدعم العراق في جميع المجالات، لافتاً إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الكويت لها دلالات واضحة في الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين.

من جهته، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي اليوم رفض بلاده التدخلات الخارجية في العراق، مؤكداً في كلمة له خلال مؤتمر بغداد 2 في الأردن دعم بلاده ومساندتها للحكومة العراقية وتحقيق الازدهار والرفاه للشعب.

وانطلقت في الأردن اليوم أعمال مؤتمر «بغداد 2» بمشاركة عربية ودولية، في لقاء ينشد نزع فتيل الأزمات بالمنطقة عبر الحوار.