أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني اليوم (الثلاثاء) أن أمن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، معرباً في كلمة له خلال «مؤتمر بغداد 2» عن أمنياته للعراق بالأمن والاستقرار وأن يخرج المؤتمر باتفاقات تدعم هذا البلد.

وجدد الوزير البحريني حرص بلاده الدائم على تعزيز التعاون مع العراق واستعادة دوره في المنطقة وكذلك دعمها لتكريس دولة القانون ودحر التنظيمات الإرهابية.

وأشاد الزياني بآلية التعاون الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق خصوصا فيما تم عليه الاتفاق من مشاريع داعمة لاقتصاد العراق، معلناً رفض بلاده لأي تدخلات خارجية في شؤون العراق الداخلية.



بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لا ينبغي أن يكون العراق ساحة للصراعات، مبيناً أن الأزمات الإقليمية مترابطة بحلقة متصلة وأن المنطقة تقف أمام مرحلة فارقة بين اليأس والأمل. وحذر أمين عام الجامعة العربية من التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، مبيناً أن المشروعات الإقليمية تبقى طاقة أمل للمنطقة. وانطلقت في الأردن اليوم أعمال مؤتمر «بغداد 2» بمشاركة عربية ودولية، في لقاء ينشد نزع فتيل الأزمات بالمنطقة عبر الحوار.