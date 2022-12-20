بدعوة من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم «الثلاثاء» بمنطقة البحر الميت في مؤتمر بـ«غداد للتعاون والشراكة» في دورته الثانية، بناء على القرار الصادر عن المؤتمر الأول الذي عقد في شهر أغسطس عام 2021 في بغداد.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن مشاركة الرئيس السيسى تأتى في إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، إذ يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشكلات بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وأضاف المتحدث: إن الزيارة تشهد عدداً من اللقاءات الثنائية للسيد الرئيس مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وأيضاً التعاون بين مصر والأردن فى إطار حرص البلدين الشقيقين على تدعيم التعاون بينهما، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويشارك في المؤتمر عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية، كما يشارك في المؤتمر أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.