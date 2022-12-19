فيما لا يزال «التنظيم» ينشط في جنوب البلاد، حكمت محكمة ليبية، اليوم (الإثنين)، بإعدام 17 داعشياً، بعد إدانتهم بالانضمام لصفوف التنظيم الإرهابي والإضرار بالدولة.

وأدانت محكمة جنايات طرابلس 16 متهماً آخرين والحكم عليهم بأحكام تتفاوت بين المؤبد والسجن المشدد، لانضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وجماعات مسلحة تضر بالدولة الليبية في مدينة صبراته وما جاورها. ووفقاً لبيان النيابة العامة فإن المتهمين انخرطوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي ومارسوا أنشطة ضارة بالدولة الليبية، والسلم الاجتماعي، واعتماد عناصره على العنف والعمل المسلح.

واتهمت النيابة المتهمين بقتل 53 شخصاً واستهداف المقرات الحكومية للدولة الليبية وتغييب عشرات الأشخاص.