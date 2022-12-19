سقط عدد من ضباط وجنود الأمن الإيراني بين قتيل وجريح، في هجوم مسلح نفذه مجهولون، اليوم (الإثنين)، على دورية للشرطة في مدينة راسك التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وذكر موقع «مشرق نيوز» المقرب من الأجهزة الأمنية، وجود قتلى في صفوف قوات الشرطة دون أن يدلي بتفاصيل أخرى، فيما قالت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري إن 3 من الأجهزة الأمنية أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

ونقلت الوكالة عن قائد الشرطة في مدينة راسك العقيد محمد رضا خاركوهي قوله إن دورية كانت في محور إيرانشهر بالقرب من جسر جاكيجور وهاجمها مسلحون، ما أدى إلى إصابة 3 من الشرطة، مبيناً أن الشرطة اعتقلت المهاجمين.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق مقتل 4 من قواته خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة جنوب شرق إيران على الحدود مع باكستان، مبيناً أن القتلى ينتمون لفيلق القدس.