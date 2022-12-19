قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين) إدراج الإعلاميين معتز مطر، وسامي كمال الدين، وآخرين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات. ووفقاً لما نشرته الصحيفة الرسمية فإن قرار المحكمة جاء بطلب من النيابة العامة، ويستند على قرارات إدراج إرهابيين وكيانات إرهابية.

وقررت المحكمة في جلستها بغرفة المشورة إدراج كيانات أخرى من جماعة الإخوان المصنفة على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، ومنهم معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر، وسامي کمال الدین ریاض سنجاب، ومحمد الحميد أحمد عوف، وطارق محمود إمبارك محمد، ومحمد علي علي عبد الخالق، مشددة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر طوال مدته من آثار.

وكانت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة قد قررت في وقت سابق إدراج 10 أشخاص على قوائم الإرهاب، بينهم نجلاء محمود عفيفي حسين، وياسمين أحمد صبحي، وعزت محمد حسن، لمدة 5 سنوات بقضايا أمن دولة.

يذكر أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أكد أن كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، يتم وضعه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول.