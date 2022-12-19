أفصحت السلطات الأردنية عن تفاصيل جديدة بشأن مداهمة القبض على قاتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح، والذي لقي حتفه في منطقة الحسينية بمحافظة معان، برصاص مخربين.ونعت مديرية الأمن العام، في بيان لها، اليوم (الإثنين)، كلا من النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم عاطف الشقارين، الذين قضوا في سبيل الوطن برصاص الغدر والإرهاب، فيما أصيب 5 من القوات الأمنية أُسعفوا ويخضعون للعلاج حاليا.وأفادت بأن قوة أمنية خاصة نفذت مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية بمحافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات في حادثة مقتل الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.وأضافت أن القوة الأمنية حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، لكن أحدهم أطلق أعيرة نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه ما أسفر عن مقتل 3 من ضباط وأفراد القوة، وإصابة 5 آخرين، ومقتل الإرهابي مطلق النار.وأكدت المديرية القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة، و3 آخرين من أبناء أحدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم، وضُبطت بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.وكانت التحقيقات في قضية مقتل الدلابيح أفادت من خلال المعلومات والأدلة التي تم جمعها من مسرح الجريمة، بحصر الاشتباه بتلك المجموعة التي يحمل معظم أفرادها الفكر التكفيري المتطرف. وأوضحت مديرية الأمن العام أن التحقيقات مع المقبوض عليهم متواصلة، وسيتم الإعلان عن مجرياتها ونتائجها أولاً بأول لحين إحالة القضية للقضاء.