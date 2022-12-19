كشفت وزارة الدفاع الروسية اعتراض أربعة صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع من طراز«HARM»، في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية. وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي (الإثنين)، أن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا 8 طائرات بدون طيار أوكرانية و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و«أوراغان» في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون خلال يوم.من جهة أخرى، قتل شخص وجرح خمسة آخرون، أمس ( الأحد)، في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، بحسب ما أعلن الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على «تليغرام».واستهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، كما طالت حيا قريبا حيث قتل شخص وجرح آخر، وفق الحاكم. وأضاف أن أضرارا لحقت بـ14 منزلا ونوافذ عدة مبانٍ تناثرت.وتعرضت المنطقة للقصف مرات عدة منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في 24 فبراير.