غرقت سفينة تابعة للبحرية التايلندية في خليج تايلند وسط جهود مكثفة من قبل سفن وطائرات هليكوبتر لإنقاذ 31 بحارا لايزالوا في عداد المفقودين.وأعلنت البحرية أن السفينة غرقت مساء (الأحد)، وأنه تم إنقاذ 75 بحارا حتى منتصف الصباح ولا يزال 31 بحارا في الماء. وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» فإن رياحا قوية هبت بمياه البحر ما تسبب في تدمير نظام السفينة الكهربائي.وأرسلت البحرية الملكية التايلندية ثلاث فرقاطات وطائرتي هليكوبتر بآلات ضخ متحركة لمحاولة مساعدة السفينة المعطلة عن طريق إزالة مياه البحر، لكنها لم تستطع فعل ذلك بسبب الرياح القوية. وسمح فقدان الطاقة بتدفق المزيد من مياه البحر إلى السفينة، ما تسبب في إدراجها وغرقها.ووقعت الحادثة عندما كانت السفينة الحربية تقوم بدورية في البحر على بعد 32 كيلومترا (20 ميلا) من الرصيف في منطقة بانجسافان في مقاطعة براتشواب خيرى خان.ويشهد شمال ووسط تايلند أبرد درجات الحرارة خلال العام، فيما شهد أقصى جنوب البلاد عواصف وفيضانات في الأيام الأخيرة، وتم تحذير السفن بالبقاء على الشاطئ.