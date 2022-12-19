كشفت السلطات الأردنية هوية الضباط الثلاثة الذين قضوا خلال مداهمة لاعتقال مشتبه به في جريمة قتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح جنوب البلاد. وأعلنت أن الضحايا الذين نشرت صورهم أيضا اليوم (الإثنين)، هم: النقيب غيث قاسم الرحاحلة، الملازم معتز موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشقارين.ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الضحايا الذين سقطوا بمداهمة، مؤكدة إصابة 5 آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الضابط الدلابيح.وأكد مصدر أمني أن حالة المصابين تراوح بين الحرجة والحسنة، حيث نقلوا جميعهم إلى المستشفى وإلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج.وأكد البيان أن أحد المشتبه بهم من «حملة الفكر التكفيري»، لافتا إلى ضبط 8 أشخاص آخرين.ولقي الدلابيح حتفه على أيدي من وصفتهم مديرية الأمن العام بـ«المخربين»، إثر أعمال شغب شهدتها المحافظة، ليلة (الخميس) الماضي، بعد سلسلة احتجاجات تخللها قطع الطريق الدولي منذ الأحد الماضي.وقدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (الجمعة) واجب العزاء في العقيد الدكتور عبدالرزاق الدلابيح، وشدد خلال تقدمه الجنازة على أنه «سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين».وكان سائقو شاحنات ووسائل نقل مختلفة أعلنوا إضرابا منذ أكثر من 10 أيام على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات.وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين، أدت لتوقف حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.