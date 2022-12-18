اتهم أعضاء مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم (الأحد)، نظام الحكم في الشمال بمواصلة الاستفزازات الصاروخية وتجاهل معاناة الشعب الكوري الشمالي، متوعدين كوريا الشمالية بدفع ثمن استفزازاتها.

وأدان الأعضاء خلال اجتماع المكتب الرئاسي لمجلس الأمن الوطني برئاسة المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية كيم سيونغ-هان إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية جديدة، معتبرين ذلك انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وناقش المجتمعون تدابير التعامل مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، مؤكدين إن إطلاقها الصاروخين الباليستيين استفزاز بالغ يصعّد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ويهدد السلام والأمن في المنطقة.

اتفق المجتمعون على تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان ضد استفزازات كوريا الشمالية، جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الكوري الجنوبي رصده إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى على البحر ‏الشرقي.

ونقلت وكالة «يونهاب» عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت اليوم، صاروخاً باليستياً باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن الجيش يقوم بتحليل مواصفات الإطلاق، من حيث مسافة التحليق وارتفاع الصاروخ وسرعة الطيران.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت 62 صاروخاً باليستياً في 36 مرة و3 صواريخ سكود خلال العام الجاري.