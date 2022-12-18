قتل 11عنصرا من الشرطة العراقية وأصيب 5 آخرون في تفجير استهدف دوريتهم بمحافظة كركوك شمال البلاد اليوم (الأحد)، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي تبني العملية.



وقال مصدر أمني عراقي إن عبوة ناسفة انفجرت في رتل للشرطة الاتحادية في المحيط الشرقي لناحية الرياض بمحافظة كركوك خلال عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين، موضحاً أن التفجير أسفر عن مقتل ١١ عنصرا من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط برتبة رائد، فضلا عن إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.

تواصل القوات العراقية ملاحقة عناصر تنظيم داعش خلال سلسلة من العمليات العسكرية يتركز أغلبها عند المناطق النائية وذات التضاريس المعقدة التي يستخدمها التنظيم كمقار وملاذات لعناصره الإرهابية.