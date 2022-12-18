في كارثة جديدة تضرب أفغانستان، قتل ما لا يقل عن 19 شخصا وأصيب 32 آخرون في انفجار بنفق بين ولاية بروان وولاية بغلان شمال العاصمة كابول اليوم (الأحد)، ووفقاً للمتحدث باسم إقليم باروان، سعيد همت الله شميم فإن الانفجار نجم عن صهريج وقود في نفق سالانغالذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها.

وأوضح شميم أن بين القتلى نساء وأطفال وهناك ناجون لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، متوقعاً ارتفاع عدد الضحايا، لافتاً إلى أن النفق يقع على بعد حوالى 80 ميلاً شمال كابول، ويعد رابطاً رئيسياً بين شمال البلاد وجنوبها.

وأعلن المسؤول المحلي الدكتور عبدالله أفغان أن وزارة الصحة في بروان استقبلت 14 قتيلا و 24 جريحا حتى الآن، مبيناً أن من بين القتلى 5 نساء وطفلان، والباقي رجال أصيبوا بحروق شديدة ولا يمكن التعرف عليهم.

وكان المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الإفغانية مولفي حميد الله مصباح قد قال إن الحريق تم إخماده وإن الفرق لا تزال تعمل على تطهير النفق.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» المحلية عن المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة أن شاحنة وقود انقلبت واشتعلت فيها النيران في النفق ليلة أمس (السبت). وأُخمد الحريق اليوم (الأحد)، ولكن الحركة المرورية كانت مغلقة في النفق وقد يرتفع عدد الوفيات أو الإصابات، ويقع نفق سالانغ على ارتفاع 3650 كيلومترا ويمتد على 2.6 كيلومتر، وقد بني في خمسينات القرن الماضي خلال الحقبة السوفياتية ويعبر سلسلة جبال هندو كوش.