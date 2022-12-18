قتل 11 عنصرا من الشرطة العراقية وأصيب 5 آخرون في تفجير استهدف دوريتهم بمحافظة كركوك شمال البلاد.وقال مصدر أمني في تصريح، اليوم (الأحد): إن عبوة ناسفة انفجرت في رتل للشرطة الاتحادية في المحيط الشرقي لناحية الرياض بمحافظة كركوك خلال عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين.وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن مقتل 11 عنصرا من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط برتبة رائد، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.ولفت إلى أن قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادثة ونقلت جثث القتلى وأخلت المصابين إلى مستشفى قريب.