فيما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية اليوم (السبت) عن وجود 39 محتجاً معرضين لخطر أحكام الإعدام أو تنفيذها، اندلعت اشتباكات بين محتجين سجناء وضباط حراسة سجن كرج الواقع شمال إيران، على خلفية اعتزام نظام خامنئي تنفيذ حكم إعدام بحق العشرات من السجناء.

وذكرت وسائل إعلامية إيرانية أن شخصاً قتل وأصيب عدد من المعتقلين بالسجن المركزي لمدينة كرج، فيما اعترف مسؤول إيراني بوقوع اشتباكات بين سجناء وحراسة سجن كرج، مبيناً أن بعض السجناء أضرموا النار في البطانيات، ولقي ذلك شخص مصرعه وأصيب آخرون، لكن موقع «خبر أونلاين» الإيراني أوضح أن المواجهات حدثت بين السجناء، وقوات عسكرية جاءت لنقل عدد من المعتقلين لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وفي السياق ذاته، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن 469 إيرانياً لقوا مصرعهم في عمليات القمع التي يرتكبها نظام خامنئي، بينهم 63 طفلا و32 امرأة، مؤكدةً أن القتلى من 25 محافظة مختلفة في إيران.

وأفادت المنظمة أن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان جنوب شرق البلاد، وأذربيجان الغربية (شمال غرب)، وكردستان (غرب)، وطهران، ومازندران (شمال)، على التوالي، متهمة القوات الأمنية الإيرانية بالوقوف وراء جرائم القتل.

وقالت المنظمة: هناك 39 متظاهراً تم اعتقالهم في الاحتجاجات معرضون لخطر إصدار أحكام بالإعدام ضدهم أو تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، مقدرة عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام بأكبر من هذا العدد الموثق، نظراً لضغوط النظام الإيراني على أسر المعتقلين.

وكان الأمن قد نقل الخميس ما لا يقل عن 5 سجناء من سجن أرومية، شمال غربي إيران إلى مكان مجهول، ما أثار مخاوف حول مصيرهم، ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن نظام خامنئي نقل المتظاهر محمد بروغني من العنبر العام في سجن رجائي شهر، إلى العنبر 390 الانفرادي ما أثار مخاوف من إعدامه قريباً، وهناك 33 معتقلا آخر معرضون لخطر الإعدام في إيران.