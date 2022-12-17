قتل إرهابيان اثنان، وأصيب آخرون، في عملية نوعية للجيش الجزائري قرب الحدود الجنوبية مع النيجر اليوم (السبت). ووفقاً لبيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين وتم توقيفهما، مبيناً أن القضاء على الإرهابيين جاء جراء عملية نوعية قرب الشريط الحدودي الجنوبي ناحية ولاية عين قزام في أقصى الجنوب على الحدود مع النيجر.

وأشار البيان إلى أن القوات نجحت في استرداد العديد من الأسلحة من بينها 4 عربات (محروقة)، و3 رشاشات ثقيلة من نوع 12.7 ملم (محروقة)؛ ورشاش من نوع FMPK (محروق)؛ و6 أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف PMAK (محروقة)، وسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف PMAK (حالة جيدة).