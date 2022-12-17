أعلنت السلطات الأمريكية أن طالبين قتلا وأصيب مراهقان آخران في إطلاق نار قرب مدرسة ثانوية في مدينة ويست سايد بولاية شيكاغو.

وقال مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براون، في مؤتمر صحفي إن الفتيان الأربعة يبلغون من العمر 16 عاما، وأطلق عليهم الرصاص قرب المدرسة.

وبحسب متحدث باسم إدارة إطفاء شيكاغو، فإن المصابين نقلوا إلى المستشفى، حيث أعلن وفاة أحدهم فور وصوله، بينما كان فتى آخر في حالة حرجة، وتعرض صبي وفتاة بإصابات وجراح لا تشكل خطورة على حياتهما.

وشهدت شمال شيكاغو في يوليو الماضي حادثة إطلاق نار استهدف موكبا للمحتفلين بعيد الاستقلال حيث قتل 6 أشخاص وأصيب 24 آخرون.