شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، مؤكداً أن «الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك».وقدم الملك عبدالله الثاني، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبدالرزاق الدلابيح، الذي توفي أمس (الخميس) خلال احتجاجات. وعبر خلال زيارته لمنطقة الكفير في جرش عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد، قائلاً: «هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء».وقال: «لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين».ولفت العاهل الأردني إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكداً أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.