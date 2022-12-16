عاد الهدوء إلى الأردن بعد ليلة عصيبة عاشتها بعض المناطق في الأردن احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، بعد إعلان مديرية الأمن العام مقتل العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح برصاصة مخربين في منطقة الحسينية بمحافظة معان جنوب البلاد، عقب سلسلة احتجاجات تخللها قطع الطريق الدولي منذ يوم (الأحد) قبل الماضي.ونعت مديرية الأمن العام مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.وفي بيانٍ منفصل آخر، أفاد الأمن العام الأردني بإصابة ضابطٍ وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحُسينية بمعان جنوب الأردن، في وقت انتشرت قواتٌ وتعزيزاتٌ أمنية في مدينتي الكرك والبتراء جنوب الأردن.وتشهد محافظة معان (جنوب الأردن)، أعمال شغب واحتجاجات على خلفية قرارات حكومية قضت برفع أسعار المحروقات، ما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات وانتقالها لمناطق في محافظات وقرى أخرى.وشددت مديرية الأمن العام في نعيها للعقيد الدلابيح، على أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه وأنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن.وأكدت أنها إذ تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، فإنها ستتعامل وفق أحكام القانون باستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب أينما كانوا، ولن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم.