أعلنت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) فرض عقوبات جديدة على 40 شخصية روسية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحة أن من بين تلك الشخصيات نائب رئيس الوزراء.

وأفاد البيان بأن العقوبات تشمل أيضا فلاديمير بوتانين، أحد أكبر الأثرياء الروس، في تصعيد للجهود الهادفة إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى مصرف روسبنك الذي اشتراه بوتانين هذا العام ومؤسسات مالية أخرى.

ونقل بيان وزارة الخزانة الأمريكية عن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله:«نواصل زيادة عزلة روسيا عن الأسواق العالمية».

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية إدراج 9 شركات روسية إضافية على قائمة العقوبات، مبينة أن مكتب الصناعة والأمن أضاف إلى لائحة العقوبات 9 شركات روسية لم يتم التحقق من موثوقيتها وفرض عليها عقوبات، مشيرة إلى أن مكتب الصناعة والأمن فشل في فحص الشركات بالشكل المتبع لأنه تم عرقلة هذه الإجراءات من قبل حكومة أجنبية.