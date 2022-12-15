كشف مصدر قضائي لبناني، اليوم (الخميس)، أن سبع طلقات من رشاش حربي اخترقت الآلية التابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقّتة في جنوب لبنان اليونيفيل، وأصابت إحداها السائق في رأسه من الخلف، موضحاً في تصريح صحفي أن الرصاصات التي أصابت الجندي الذي كان يتولى القيادة اخترقت مقعده من الخلف واستقرّت إحداها في رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور.

وذكر المصدر أن العربة ارتطمت بعمود حديدي عقب تعرضها لإطلاق نار ثم انقلبت ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين، أحدهم في حالة حرجة، مبيناً أن القضاء العسكري وضع يده على التحقيق وبدأت المخابرات والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع المعلومات وطلب الأدلة الجنائية.

وأشار المصدر إلى أن القوى الأمنية تطارد أشخاصاً يشتبه بعلاقتهم بالحادثة، متوقعاً أن يبدأ تحقيق مشترك مع قوات اليونيفيل كون الأجهزة اللبنانية غير مخولة بالاستماع إلى عناصر قوة الأمم المتحدة.

وكانت اليونيفيل أعلنت مقتل عنصر من القوات الإيرلندية التابعة لحفظ السلام وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء حادثة وقعت في جنوب البلاد، دون أن تتضح رسمياً تفاصيل ما حدث.