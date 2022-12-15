انتهت آخر جلسات مسلسل انتخاب الرئيس في العام 2022، دون أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري إذا ما كان هناك جزء جديد لهذا المسلسل مع بداية العام 2023، وأثناء خروجه من القاعة تجاهل الرد على أسئلة النواب الذين سألوه عن مصير الجلسة الجديدة.

وكما هي التوقعات فقد توزعت أصوات الجلسة العاشرة بين ميشال معوض 38 صوتاً، والورقة البيضاء 37، أما الـ 34 صوتاً المتبقية فتوزعت على أسماء مختلفة.

وأوضح عضو كتلة بري البرلمانية النائب علي حسن خليل في رده على سؤال حول معطيات وجود جلسة جديدة قائلاً: «بري سيستكمل دعوة المجلس للانعقاد بعد رأس السنة وهناك مبالغة في الحديث الإعلامي عن مشاريع وخطط خارجية فربما يكون هناك اهتمام من بعض الدول ولكن لم نسمع من أي طرف خارجي موقفاً حاسماً تجاه أي مرشح من المرشحين».

وعلق المرشح الوحيد للمعارضة على مدى 10 جلسات النائب ميشال معوض بالقول: «لا احترام لجدية الاستحقاق الرئاسي، ويجب إحداث خرق في النقاش بين القوى السياسيّة، وهذا يتطلّب وقف اختلاق الأكاذيب ومقتنع بالقدرة على التغيير، ولكن هذا يتطلّب استعادة الثقة والمصارحة بيننا كلبنانيين».