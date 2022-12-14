بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دشن وكيل محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية العميد ركن صالح علي السقطري، اليوم (الأربعاء)، المخيم الطبي للعمليات الجراحية المختلفة الذي ينفذ خلال فترة 12-18ديسمبر 2022.



وثمن السقطري الدعم السعودي السخي وحرص السعودية على دعم المشاريع التنموية والانسانية لتخفيف المعاناة عن الأهالي في المحافظة، مؤكداً أهمية دور مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية المحوري والمهم في رفع المعاناة عن أبناء الجزيرة وكل الشعب اليمني، عبر تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة التي تعود بالفائدة على الإنسان اليمني.

واستعرض وكيل المحافظة أهمية المخيم الطبي في ظل عدم وجود مستشفيات وعيادات متخصصة بالمحافظة، ما يتطلب السفر خارج المحافظة ويكلف المرضى خسائر مادية كبيرة.

ويستهدف المخيم معاينة أكثر من ٤٠٠٠ حالة من الجنسين، إضافة إلى تنفيذ نحو ٣٠٠ عملية إزالة مياه بيضاء مع زراعة عدسات للمحتاجين، كما سيقوم المخيم بإجراء ١٠٠ عملية متنوعة لأمراض العيون منها الجلوكوما والقناة الدمعية وعمليات عيون الأطفال.

حضر حفل التدشين مساعد قائد قوات الواجب السعودي العقيد بحري ركن بندر البقمي، ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة سقطرى سعد عامر بن ماجد.