كشفت مصادر موثوقة في الحديدة لـ«عكاظ» تحركات حوثية مسلحة في موانئ ومرافئ المديريات الشمالية لمحافظة الحديدة، موضحة أن المليشيا الحوثية أغلقت المناطق الساحلية أمام المرتادين ونشرت عددا من مسلحيها وأسلحتها.

وقالت المصادر: «تشهد موانئ الحديدة والصليف إضافة إلى مرافئ مديريتي المنيرة واللحية تحركاً حوثياً وتواجداً لمسلحين وقوارب أنزلتهم بشكل مفاجئ على الشاطئ وطردت مرتاديها، كما منعت الصيادين من مزاولة عملهم»، موضحة أن المليشيا تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية.

وأفادت المصادر بأن المعلومات المتداولة تفيد بوجود خبراء من إيران وحزب الله في تلك المديريات لدراسة الواقع ووضع خطط لتنفيذ عدد من الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مبينة أن غالبية أبناء تلك المديريات يتداولون معلومات بإنزال زوارق مفخخة؛ ولذا منعت المليشيا الصيادين من مزاولة عملهم واكتفت بالإبقاء على من يعمل معها في تهريب الأسلحة.

واعترف وزير الدفاع في حكومة الانقلاب محمد ناصر العاطفي بوجود مخطط لجماعته لتنفيذ هجمات إرهابية على خطوط الملاحة الدولية، مبيناً أن مليشياته اتخذت كافة الإجراءات والخيارات التي سيعلن عنها في الوقت المناسب.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد أمس (الثلاثاء) جلسة مغلقة لمناقشة عراقيل السلام ورفض الحوثي تمديد الهدنة، وهجماته على الموانئ وتهديداته لخطوط الملاحة الدولية، إضافة إلى التحديات التي تواجه المبعوث الأممي هانس غرندوبرغ.

وأعلن مكتب المبعوث الأممي أن غرندوبرغ أحاط المجلس بطبيعة الوضع في اليمن ونتائج تحركاته الأخيرة.