أفصحت قناة «إيران إنترناشيونال» الدولية المعارضة عن هوية إيراني خطط لاغتيال مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو.وأفادت القناة في تقرير لها، اليوم (الأربعاء)، بأنها حصلت على معلومات وصورة تظهر أن قائد العملية التي كانت مخططة لاغتيال بولتون وبومبيو يدعى محمد رضا أنصاري، وهو أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومقرها في سورية.وبحسب معلومات قدمتها مجموعة «بلاك ريوارد» للقرصنة الإلكترونية الإيرانية للقناة، فإنه في تلك العملية الفاشلة كان يفترض أن تستخدم طهران عملاء غير إيرانيين لتنفيذ الاغتيال حتى لا يتم الكشف عن دور طهران، لكن الشخص الذي تم تعيينه لهذا العمل كان مخبراً لمكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي.وذكرت القناة أن مبعوث الحرس الثوري ذهب إلى واشنطن في 16 يناير الماضي، لتنفيذ خطة اغتيال جون بولتون، ووفقًا لخطة الوحدة 840، كان من المفترض اغتيال بولتون مقابل تقديم 300 ألف دولار لأجنبي.ولفتت إلى أن وكيل التخطيط لهذه المؤامرة، الذي استأجر قوات من الولايات المتحدة، هو شهرام بورصافي الذي أفرج عنه مكتب التحقيقات الفيديرالي سابقًا كمشتبه به، وهو عضو بفيلق القدس (46 عامًا) ويعمل تحت اسم مستعار (مهدي رضائي)، واتُهم رسمياً بالتخطيط لاغتيال جون بولتون ومايك بومبيو في أغسطس من هذا العام.ووفق التقرير، اكتشف مكتب التحقيقات الفيديرالي المؤامرة بعد أن عثر بورصافي على شخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي وطلب منه التقاط صورة لبولتون مقابل 5000 إلى 10000 دولار.وادعى بورصافي أنه يريد تأليف كتاب عن الموضوع الذي يريده، وبعد فترة وجيزة، عرض على شخص اختاره لاغتيال بولتون مبلغ 300 ألف دولار، وكان قد أكد أنه من الأفضل اغتياله قبل الذكرى الثانية لمقتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية على بغداد مطلع 2020. ووعد بورصافي الشخص الذي وظفه بدفع مليون دولار لمشروعه التالي الذي كان يهدف لاغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.وأفادت القناة بأن مكتب التحقيقات الأمريكي كان على علم بمؤامرة فيلق القدس منذ البداية، وأن الشخص المأجور، وهو عميل للمكتب، أرجأ الاغتيال عدة مرات تحت ذرائع مختلفة.وبورصافي موجود الآن في إيران ويشارك في غرف الدردشة الإلكترونية بصورته وتحت اسم مهدي رضائي ويدافع عن مواقف النظام ومليشيات الحرس الثوري.وأظهرت المعلومات الواردة أن بورصافي عضو في فريق يرأسه شخص يدعى محمد رضا أنصاري، وهو أحد قادة كتيبة القدس 840 المتمركزة في سورية.ومن أعضاء هذه المجموعة محمد حسين شحمورادي، قائد المخابرات في منطقة صابر 121 بمنطقة القدس بطهران، وقوة أخرى تدعى «أبوالفضل علي زاده».ونفذت وحدة فيلق القدس 840 التابعة للحرس الثوري عمليات اغتيال عبر الحدود لهذه القوة.وبحسب مصادر القناة، فإن القيادة الميدانية لمؤامرة الاغتيال في أمريكا نفذتها المجموعة نفسها التي كان من المفترض أن تغتال مواطنين إسرائيليين في جورجيا وكولومبيا لكنها فشلت.وكانت وزارة العدل الأمريكية كشفت في أغسطس الماضي تفاصيل محاولة إيراني عضو في الحرس الثوري اغتيال بولتون، وقالت إن وثائق قضائية أظهرت أنه بدءاً من أكتوبر عام 2021، حاول شهرام بورصافي (45 عاما)، المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، استغلال «مرافق التجارة الدولية»، لقتل مستشار الرئيس الأمريكي السابق.