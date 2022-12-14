كشفت منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن عدد الصحفيين المسجونين في العالم بلغ 533 صحفيّاً، وهو مستوى قياسي جديد في عام 2022. ودانت في تقرير سنوي أصدرته، اليوم (الأربعاء)، قيام إيران باعتقالات كثيرة للصحفيين منذ بدء الاحتجاجات.ولفتت الحصيلة إلى ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلوا إلى 57 خصوصاً بسبب الحرب في أوكرانيا، بعدما سجل مستويات «متدنية تاريخيّاً» في 2021 (48) و2020 (50).ويزيد عدد الصحفيين المسجونين هذه السنة بـ 40 صحفيّاً عن العام الماضي الذي سجّل عدداً تاريخيّاً بلغ 488 صحفيّاً، بحسب المنظمة غير الحكومية. ويتوزّع أكثر من نصف الصحفيين المسجونين في العالم منذ الأول من يناير على خمس دول من بينها بورما وإيران وفيتنام وبيلاروسيا.وسجنت إيران عدداً غير مسبوق منذ 20 عاماً من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، في ظل قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد 3 أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.وقال الأمين العام للمنظمة المدافعة عن حرية الصحافة كريستوف دولوار: إنّ الأنظمة الديكتاتورية والمتسلطة تقوم بحشو سجونها بصورة متسارعة من خلال سجن صحفيين. ولفتت المنظمة ضمن هذا التعداد العالمي إلى عدد غير مسبوق من النساء المسجونات بلغ 78 مقابل 60 العام الماضي.وأوضحت أنّ النساء الصحفيات يمثّلنَ الآن حوالى 15% من المسجونين بالمقارنة مع أقل من 7% قبل 5 سنوات.