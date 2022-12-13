أعلن الجيش الصومالي اليوم (الثلاثاء) مقتل 31 عنصرا من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة في عملية عسكرية بمنطقة أوباري التابعة لمديرية مهداي، مؤكداً في بيان أن العملية العسكرية شاركت فيها قوات خاصة من جهاز الاستخبارات وشركاء دوليون.

وأوضح الجيش الصومالي أن العملية استهدفت إرهابيين كانوا يسعون لتقديم إمدادات عسكرية إلى مليشيات أخرى لاستهدافها الجيش الصومالي في المنطقة، متوعداً بالقضاء على فلول الإرهاب.

وكان الجيش الصومالي قد استعاد أمس مديرية الكوثر في المحافظة نفسها ومنطقة «غوف غدود» في محافظة باي جنوبي البلاد في إطار عمليات عسكرية متواصلة ضد حركة الشباب الإرهابية.