نجا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت العميد ركن سعيد المحمدي اليوم (الثلاثاء) من محاولة اغتيال من مسلحين مجهولين، ووفقاً لمصادر أمنية فإن موكب المحمدي تعرض لوابل من الرصاص من مسلحين يستقلون دراجة نارية أثناء ما كان خارج منزله في مدينة المكلا جنوب شرق اليمن.

وأفادت المصادر أن المحمدي أصيب في قدمه ونقل لأحد المستشفيات لتلقي العلاج وتجري الأجهزة الأمنية عملياتها لتعقب الجناة، متوعدة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إثارة الفوضى والعنف والإرهاب.

من جهة أخرى أفشلت القوات المشتركة في محافظة أبين هجوما حوثياً استهدف مواقع عسكرية ومدنية في منطقة عقبة المحلحل شمال محافظة أبين، موضحاً أن القوات تمكنت من التصدي للمهاجمين وتكبيدهم خسائر فادحة.