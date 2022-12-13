انتخب الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اليوم (الثلاثاء)، ياريف ليفين، النائب من حزب الليكود اليمني، رئيسا له، ليخلف بذلك الرئيس السابق ميكي ليفي من حزب هناك مستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء يائير لابيد.

وقال الكنيست في بيان: «انتخب الكنيست بكامل هيئته عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود رئيسا للكنيست بحصوله على 64 صوتا من مقاعد الكنيست الـ 120»، موضحاً أن المتنافسة من حزب هناك مستقبل ميراف بن آري حصلت على 45 صوتاً، أما عضو الكنيست أيمن عودة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة فقد حصل على خمسة أصوات.

ويرجح ان يستقيل ليفين من منصبه بعد تشكيل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو حكومته، حيث من المتوقع أن يصبح وزيراً وسيحل محله عضو كنيست آخر من الليكود، إذ إن المرشحين البارزين لتولي المنصب خلفاً له في حالة أصبح وزيراً الأعضاء داني دانون ويواف كيش وأمير أوحانا وأوفير أكونيس.

واتهم نتنياهو قبل جلسة التصويت، المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد بترديد الأكاذيب، موضحاً أن المحاولة برمتها للتفرقة والتحريض واختلاق الإحصائيات الخاطئة، جاء ذلك بعد أن وصف لابيد حكومة الليكود بالمتطرفة وأن نتنياهو ضعيف وخائف من محاكمته.