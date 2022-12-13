كشفت الرئاسة الروسية أن سحب القوات من أوكرانيا أمر غير وارد حالياً. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح اليوم (الثلاثاء): «ينبغي على أوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار الحقائق التي طرأت على الصراع الأوكراني حتى يكون هناك سلام بين الجانبين». ورفض بيسكوف اقتراحا من ثلاث خطوات قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإحلال السلام، مضيفا أن التقدم غير ممكن دون أخذ الحقائق في الاعتبار. ونفى الكرملين وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية.يأتي ذلك فيما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم قبيل افتتاح مؤتمر دولي لمساعدة أوكرانيا في باريس عن قلق بلاده حيال الوضع في محطة زابوريجيا، مضيفاً: «نسعى لتأمين المحطة النووية».وقال إن هناك اتفاقا لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مضيفا أن محادثات تجري حاليا بشأن الإجراءات المتعلقة بذلك. وأضاف: «تمكنا من حماية تشرنوبيل وهدفنا حماية زابوريجيا. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة».وتتبادل موسكو وكييف الاتهام بقصف محطة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في أواخر فبراير شباط الماضي.