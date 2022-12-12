وسط خلافات كبيرة بينهما على رئاسة البرلمان، وافق حزب الليكود اليميني والمعارضة الإسرائيلية اليوم (الإثنين)، على تأجيل انتخاب رئيس مؤقت للكنيست (البرلمان) إلى غد (الثلاثاء)، ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية فإن التأجيل جاء بعد أن هددت أحزاب المعارضة بعرقلة هذه الخطوة.

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، على موقعها الإلكتروني: إن إبرم حزب (هناك مستقبل) بزعامة رئيس الوزراء يائير لابيد اتفاقا مع الليكود لتأجيل التصويت، الذي كان مقررا مساء اليوم، إلى الثلاثاء، رغم أن الائتلاف الناشئ قد قدم بالفعل 61 توقيعا مطلوبا لطرح الاقتراح، مضيفة: «بعد مداولات صعبة، اختار رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ترشيح عضو الكنيست من الليكود، ياريف ليفين كرئيس مؤقت للكنيست، ليحل محل ميكي ليفي من حزب (هناك مستقبل)».

وأشارت إلى أنه لا يزال من غير المؤكد من سيتولى هذا المنصب بشكل دائم، مبينة أن نتنياهو كان يتفاوض مع أعضاء الكنيست ديفيد أمسالم وأمير أوحانا وأوفير أكونيس وداني دانون لتولي المنصب.

يذكر أن معسكر نتنياهو فاز في الانتخابات التي جرت مطلع الشهر الماضي بعد حصوله على 64 من مقاعد الكنيست الـ120و يخوص مفاوضات صعبة مع معسكره لتشكيل حكومته خصوصاً وأن المهلة التي كانت مدتها 28يوماً لتشكيل الحكومة قد انتهت الأحد، ووافق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على تمديدها لـ 10 أيام إضافية بناء على طلب نتنياهو.