أعلنت حكومة طالبان الأفغانية اليوم (الإثنين) مقتل 3 مهاجمين وإصابة اثنين من الرعايا الأجانب، في هجوم استهدف فندقا يستقبل زوارا أجانب في العاصمة كابول. ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد فإن الفندق الذي يملكه صينيون تعرض لهجوم.

وقال مجاهد إن اثنين من النزلاء الأجانب أصيبا بجروح إثر قفزهما من نوافذ الفندق للهروب، مبيناً أن الفندق يملكه صينيون ويقع في منطقة شهري نو، وأن المهاجمين دخلوا الفندق وفتحوا النار بشكل عشوائي.

وأظهرت مقاطع وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان من المبنى، فيما أبلغ سكان محليون عن وقوع انفجارات واشتباكات.

من جهته أكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران أن الهجوم استغرق 7 ساعات وأن عملية التطهير مستمرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة.