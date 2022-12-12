كشفت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء لـ«عكاظ» تهديد عدد من تجار اليمن بالإضراب وتصعيد مواقفهم الرافضة لسياسة المليشيا التعسفية والابتزازية وفرضها أتاوات وضرائب مالية باهظة، مؤكدة أن عددا من تجار صنعاء هددوا في رسالة إلى زعيم المليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي بمغادرة مناطق سيطرته وتعزيز وجودهم في مناطق الشرعية.

وفي الرسالة التي اطلعت عليها «عكاظ»، وصف التجار تعامل المليشيا معهم بالارتجالية والتعسفية وغير المدروسة، متهمين مسؤولي النقاط الحوثية المستحدثة في المناطق الواقعة بين المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية ومناطق الحوثي بسرقة أموالهم وممارسة سلوك عصابات التقطع والنهب.

وقال التجار إن عصابات المليشيا احتجزت مئات الشاحنات التابعة لتجار يمنيين رغم أنهم يدفعون الضرائب في صنعاء، مبينة أن المليشيا الحوثية تحاول ابتزازهم وفرض عليهم بالقوة تخفيض أسعار السلع مع أنها تفرض ضرائب باهظة إلى جانب الضرائب التي يدفعونها في المنافذ البحرية والبرية للحكومة الشرعية.

وكشف الخطاب عددا من الابتزازات التي يتعرضون لها من أبرزها وجود عصابات بلطجة بقيادات حوثية في صنعاء تقتحم محلاتهم بشكل يومي وتجبرهم بدفع أموال خارج القانون دون أي سندات رسمية، بالإضافة إلى ابتزازهم بمسميات مختلفة وإغلاق محلاتهم وتهديدهم بالأسلحة، مخاطبين زعيم المليشيا: «إذا كنتم غير مسؤولين عن أعمال قياداتكم وعصاباتها فمن المسؤل؟!!». وهدد التجار في صنعاء بالإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبه المتمثلة بوقف كافة أنواع الابتزازات والضرائب خارج القانون كونهم يدفعون ضرائب رسمية وبسندات في المنافذ البرية والبحرية، معتبرين الخطاب مكاشفة واضحة للشعب اليمني عن ما يتعرضون له والمتسبب الرئيسي في تدمير الاقتصاد الوطني وتجويعهم.