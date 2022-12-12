أعلنت حركة طالبان اليوم (الإثنين)، مقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وإصابة آخرين خلال مداهمات لمخابئهم في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننجرهار شرق البلاد. ووفقاً لوكالة أنباء بختار الخاضعة لسيطرة طالبان، فإن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان تمكنت من ضبط عدد من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة تنظيم داعش الإرهابي.

ويحاول تنظيم داعش الإرهابي تنفيذ إستراتيجية الأهداف الناعمة بأفغانستان لإثبات قدرته على شن ضربات موجعة، إلا أن حركة طالبان نجحت في تقليم أظافره عبر عمليات أطلقت عليها «ذئاب داعش»، وتمكنت من القبض على ضالعين في عدد من الجرائم الإرهابية منها استهداف السفير الباكستاني في كابول والمتورطين في الهجمات على قوات الأمن الباكستانية.

وشن «داعش» في الفترة الأخيرة عدة ضربات على سفارات ومراكز تعليمية في أفغانستان محاولاً بث الرعب في قلوب الأفغانيين، وإثبات أنه قادر على إيلام حركة طالبان.

وجاءت النجاحات التي نفذتها «طالبان» بالتزامن مع نجاح قوات مكافحة الإرهاب الباكستاني بقتل 4 من مقاتلي «داعش»، في عملية بالقرب من الحدود مع أفغانستان.