استبعدت وزارة الدفاع البريطانية أن تحقق القوات البرية الروسية تقدما ميدانيا كبيرا في أوكرانيا خلال الأشهر القادمة. واعتبرت في بيان أصدرته، اليوم (الإثنين)، أنه من غير المرجح أن تنجح روسيا في بسط سيطرتها على دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في الوقت الحالي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أفاد بأن أجهزة الطوارئ تعمل على تخفيف انقطاع الكهرباء في مناطق كثيرة من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية، خصوصا في ميناء أوديسا على البحر الأسود، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الثلوج تحول دون نقل المعدات العسكرية لاستئناف الهجوم المضاد الفعال.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة: في هذا الوقت أصبح من الممكن استعادة الإمدادات جزئيا في أوديسا ومدن وأنحاء أخرى في المنطقة. وأضاف: نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن في الظروف التي استجدت بعد الهجمات الروسية.

واستخدمت القوات الروسية طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لقصف محطتين للطاقة في أوديسا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 1.5 مليون نسمة. وقال زيلينسكي إن أوديسا كانت «من بين أكثر المناطق التي شهدت انقطاعا متكررا للكهرباء».