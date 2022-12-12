كشفت الأمم المتحدة اليوم (الإثنين) ارتفاع أعداد ضحايا حرب اليمن من الأطفال إلى 11 ألفا بينهم أكثر من 3700 قتيل. ووفقاً لبيان نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في تقرير لها، أصيب 7245 طفلا بينهم 62 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح نهاية الهدنة الأخيرة.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك ما لا يقل عن 74 طفلا من بين 164 شخصا قتلوا أو أصيبوا بسبب ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022.

وكشف التقرير تجنيد أكثر من 3995 طفلا في اليمن بينهم 91 فتاة شاركن في فعاليات أو نقاط تفتيش، مبيناً أن هناك 445 طفلا معتقلا في النزاع، كما تم اختطاف 152 طفلا، وتعرض 47 طفلا لعنف جنسي مرتبط بالنزاع.

وكالعادة لم يوضح التقرير الأممي الجهة المتورطة في الجرائم رغم أن التأكيدات تبين أن كل تلك الإحصاءات ارتكبتها مليشيا الحوثي. ولفت التقرير إلى وقوع 672 هجوماً على منشآت تعليمية، و228 مرفقا صحيا.

واستمرارا لمسلسل الجرائم الحوثية بحق الأطفال، قتل طفل وأصيب اثنان آخران اليوم بهجوم نفذته طائرة بدون طيار لمليشيا الحوثي في محافظة حجة، غربي اليمن.

وقال مكتب وزارة الصحة اليمنية في محافظة حجة، في بيان، إن هجوما بطائرة مسيرة حوثية استهدف أطفالاً كانوا في طريقهم إلى المدرسة في بلدة الدير في مديرية حيران بمحافظة حجة، موضحاً أن العملية الهجومية الحوثية أسفرت عن مقتل الطفل يوسف عبده شوعي بيشي (11 عاما)، وإصابة الطفلين أحمد علي عبدالله بيشي (8 أعوام) وسلطان أحمد علي بيشي (10 أعوام).