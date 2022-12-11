كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأحد) إجراء مليشيا حزب الله عمليات تموضع في مواقع ونقاط عسكرية عديدة تابعة لها في كل من محيط العاصمة السورية دمشق وبادية حمص الشرقية تخوفاً من استهدافات إسرائيلية محتملة.

وقال المرصد في بيان إنّ حزب الله عمد خلال الساعات الماضية إلى نقل أسلحة وذخائر من مواقع عسكرية تابعة له جنوب العاصمة دمشق إلى مواقع أخرى تقع جنوب غربي دمشق في محيط الكسوة، مضيفًا: جرى توزيع الأسلحة على أكثر من مستودع بأوامر من قيادات الحزب.

وأفاد المرصد بأنه في بادية الحمصية، وتحديداً منطقة تدمر بريف حمص الشرقي، بدل تنظيم حزب الله اللبناني مواقع تابعة له ونقل سلاحا وذخائر من محيط المدينة إلى مواقع أخرى ليست ببعيدة عنها، مبيناً أن المستودعات التي جرى نقل الأسلحة لها تم تحصينها بشكل أكبر.

ولفت المرصد إلى أن هذا الأمر يأتي كعمليات تمويه تجريها مليشيا حزب الله تخوفاً من استهدافات إسرائيلية محتملة أو استهدافات جوية من قبل الطائرات المجهولة.