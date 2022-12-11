وسط سلسلة من العمليات الأمريكية التي نجحت في قتل عدد كبير من قادة التنظيم الإرهابي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم (الأحد) مقتل قياديين اثنين من تنظيم داعش في هجوم بطائرة هليكوبتر أمريكية شرقي سورية، واصفة الغارة التي استهدفت قيادات داعش بالناجحة.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها: «نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر في شرق سورية في الساعة 2:57 صباحاً بالتوقيت المحلي من 11 ديسمبر، ما أسفر عن مقتل اثنين من مسؤولي تنظيم داعش»، مضيفة: «أحد القتلى يدعى أنس، وهو مسؤول في تنظيم داعش في سورية».

وأوضحت أن العملية أحادية الجانب لضمان نجاحها وخطط لها بشكل مكثف، مبينة أن التقديرات الأولية تشير إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من داعش بالشراكة مع القوات المحلية، وأن التنظيم يواصل اتباع أجندة عملياتية عدوانية، بما في ذلك الهجمات الخارجية التي تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة وخارجها.