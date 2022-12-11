ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليوم (الأحد) المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ أبنائها المختطفين في سجون الحوثي الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإرهاب والتعذيب النفسي والجسدي، مشددة في وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء على وجوب التحقيق العادل ومعاقبة المتورطين في تعذيب أبنائهم في السجون الحوثية.وطالبت «الأمهات» قادة وشعوب العالم أن يزرعوا السلام والوئام في قلوب أمهات المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في اليمن وأن يقفوا معهن صفاً واحداً مما يساهم في إطلاقهم دون قيد وشرط، مؤكدة أن الكرة في ملعب الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي، المجلس الرئاسي، المبعوث الأممي، مجلس الأمن لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط.من جهة أخرى، كشفت الحكومة اليمنية اليوم ضبط السلطات الأمريكية 75 قطعة أثرية يمنية وعددا من المخطوطات القديمة أثناء محاولات تهريبها إلى الولايات المتحدة، مبدية استعدادها للتعاون والشراكة مع الجانب الأمريكي بما يسهم في الحد من ظاهرة استنزاف الموروث الثقافي ودعم المشاريع ذات الأولوية في حماية المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف وتنمية القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال.وأشارت الحكومة اليمنية إلى أنها تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الأمريكي لفرض قيود على استيراد المواد الأثرية والإثنوغرافية اليمنية بمقتضى اتفاقية اليونسكو 1970 المعنية بوسائل حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة‏.