فيما نظم طلاب عدد من الجامعات مسيرات صامتة، هاجم الأمن الإيراني متظاهرين وسط العاصمة يهتفون الموت لخامنئي. ووفقاً لمصادر إيرانية فإن أمن الملالي أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في منطقة ستارخان في طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام مجموعة من الطالبات الجامعيات في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، غربي البلاد، بإضرام النار في علم النظام الإيراني، وسط هتافات مناهضة لنظام طهران، والتأكيد على استمرارية المظاهرات الشعبية رغم محاولات النظام قمعها.

وأصدر 18 اتحادا طلابيا في إيران بياناً مشتركاً حذروا فيه من الإجراءات الأمنية المتشددة في الجامعات، معتبرين أن قانون الانضباط الجديد يهدف إلى تجريم الطلاب بعد دعوات طلاب جامعة علامة للتجمع والاحتجاج اليوم وغدا.

وهدد مسؤولو جامعة علامة الطلاب بمنعهم من الدخول مرة أخرى رغم أن الدعوات جاءت بعد وفاة الطالب شهاب هاشمي، إضافة إلى أن الدعوة جاءت للاحتجاج على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

ومنع مسؤولو النظام الإيراني أكثر من 100 طالب من دخول جامعة العلامة طباطبائي، إذ اتهم مجلس اتحاد طلاب أكثر من 20 جامعة إيرانية في بيان مشترك نظام خامنئي بإفراغ الجامعات من الحياة.

وقالت الجامعات في رسالة موجهة لمسؤولي نظام إيران: «اليوم أكثر من أي وقت مضى أفرغتم الجامعة من الحياة وأصبحت فارغة والمسيطر الوحيد هو شبح اليأس. بإعلانكم عن المبادئ الإرشادية لتنفيذ اللوائح التأديبية المعتمدة في نوفمبر 2022 قضيتم على آخر أمل للطلاب في تحقيق العدالة. وبهذه الطريقة، كيف يمكنهم العيش في الجامعة؟»، معتبرين إعلان اللوائح غير العادلة وغير القانونية تعني قتل أي فرصة للعدالة في الجامعة.