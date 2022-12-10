حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من أن القتال في أوكرانيا قد يخرج عن نطاق السيطرة ويصبح حرباً بين روسيا و«الناتو». وقال لشبكة البث النرويجية «إن آر كيه»: إن الحلف لن يدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا، إلا أنه إذا ساءت الأمور، فمن الممكن أن تسوء بشكل رهيب»، وفق ما ورد في مقابلة نشرت أمس (الجمعة).ولم يستبعد أن تتحول الحرب في أوكرانيا إلى حرب شاملة تنتقل إلى حرب كبرى بين الناتو وروسيا «نحن نعمل على ذلك الأمر كل يوم لتجنب ذلك».وأضاف: «لا شك في أن حرباً شاملة هي احتمال»، مشدداً على أنه من المهم تجنب صراع «يشمل المزيد من الدول في أوروبا ويتحول إلى حرب شاملة في أوروبا»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «أسوشييتد برس».واعتبر أمين الناتو أن مستقبل أوروبا يمر بلحظات مصيرية، مؤكدا أن استمرار دعم أوكرانيا مهم.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل.وحذر من أن احتمالات نشوب صراع في العالم تتزايد، وثمة تداعيات مباشرة لمحاولات النخبة الغربية الحفاظ على هيمنتها السياسية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بكافة السبل، وقال: «إنهم يتعمدون زيادة الفوضى وتصعيد الوضع العالمي»، متهماً الغرب باستغلال أوكرانيا واستخدام شعبها «كوقود مدفع» في صراع مع روسيا.وأدلى بوتين بتصريحاته في رسالة مصورة نشرها الكرملين إلى قمة وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة.وكان الكرملين اتهم حلفاء الناتو مراراً بالضلوع بشكل فعلي في الصراع من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب قواتها وتزويدها بمعلومات عسكرية لمهاجمة القوات الروسية.