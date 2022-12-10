فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية للشهر العاشر على التوالي، أعلن مسؤول أوكراني انقطاع الكهرباء عن الآلاف في مدينة أوديسا تحت وطأة الضربات الروسية.وأكد المسؤول تضرر مرافق البنية التحتية للطاقة في أوديسا جراء الضربات الروسية.وكشفت السلطات المحلية أن روسيا دكت المدينة بعشرات الضربات منذ فجر اليوم (السبت)، في حين دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات أخرى. وأعلنت السلطات حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي ميكولايف وفي الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من خيرسون.ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء.وقال بوتين على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين الأسبوع الماضي إن عمليات القصف تأتي رداً على انفجار ألحق أضرارا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.يذكر أن روسيا كانت نفذت ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.واستبعد الرئيس الأوكراني، الأربعاء الماضي، إمكانية إعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد إلى سابق عهدها بنسبة 100%، وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا. في حين أكدت شركة الكهرباء الأوكرانية «أوكرينيرغو» أنّ شبكة الكهرباء لا تزال تعاني من عجز كبير، بعد الضربات الروسية الأخيرة.