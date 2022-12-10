تشن الشرطة الألمانية عملية في وسط مدينة دريسدن لإنقاذ رهائن احتجزهم مسلح.وأفادت وسائل إعلام بينها صحيفة «بيلد»، اليوم (السبت)، بأن رجلاً مسلحاً بمسدس لجأ إلى متجر في مركز تجاري بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية في المدينة الواقعة في ساكسونيا. وأضافت الصحيفة الألمانية أن مطلق النار البالغ من العمر 40 عاماً قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان مقتل السيدة.فيما أوضحت الشرطة في بيان أن شرطة دريسدن تنفذ عملية في وسط المدينة، والوضع يتعلق باشتباه في احتجاز رهائن، مؤكدة أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين مغلقان.