شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وأكدا خلال لقائهما، اليوم (الجمعة)، في الرياض بالتزامن مع مشاركتهما في القمة العربية - الصينية، على أهمية قضية المياه، باعتبارها مسألة أمن قومي للبلدين.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى، صباح اليوم، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، وجرى تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني، باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.وحسب بيان للسفير راضي، فإن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء ثبات موقف مصر من الحفاظ على أمن واستقرار السودان والحرص الدائم على دعم السودان إقليمياً ودولياً، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان.وأعرب السيسي عن تطلع القاهرة لتعزيز تلك العلاقات وتطويرها في جميع المجالات، خصوصاً على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.فيما أعرب البرهان عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين. ونوه بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، مؤكداً وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية.وشهد اللقاء استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، إذ تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة القادمة، لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.