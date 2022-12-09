أثارت المعلومات المتداولة في بيروت صباح الخميس عن هبوط رحلات شركة طيران ايرانية مرتبطة بالحرس الثوري في مطار رفيق الحريري الدولي قلقاً وصلت ارتداداته إلى إسرائيل، حيث نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية تحذيرها من قيام شركة طيران «معراج» الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري بتسيير رحلات لمطار رفيق الحريري، بعد تعطل مهامها من خلال مطار دمشق الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ تل أبيب حذرت من أنها قد تنفذ ضربات على مطار رفيق الحريري في بيروت لإحباط عمليات تهريب الأسلحة. لافتة إلى أن إسرائيل تخشى انضمام مطار بيروت إلى مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنان.

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أوضح صباح الخميس خلال جولة له في المطار قائلا: «حريصون على تطبيق القوانين وعلى حماية لبنان ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن لديه جميع المعطيات».

وفي سياق متصل نفى مدير عام الطيران المدني في المطار فادي الحسن الأمر، وأوضح في تصريح صحفي: «إن طائرة معراج الإيرانية هي شركة من 3 شركات إيرانية تسير رحلات نظامية من وإلى المطار بحسب الأصول المتبعة».