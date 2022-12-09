أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز أواصر علاقات الأخوة والتعاون المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة، تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس) في مدينة الرياض، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي للمشاركة في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات الخليجية - العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، لما فيه الخير والتنمية والاستقرار، كما بُحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات الإقليمية والدولية.