إثر نجاح الوساطة التي قادها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان لتبادل مسجونين بين واشنطن وموسكو، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الخميس) أن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر المحتجزة في روسيا منذ فبراير صارت في أمان وفي طريقها إلى الولايات المتحدة بعد تبادل سجناء مع موسكو.

وقال بايدن في تغريدات على حسابه بتويتر «قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة»، معترفاً بفشل بلاده في تحرير السجين بول ويلن المسجون في روسيا على عكس لاعبة كرة السلة بريتني غراينر متعهداً بعدم التخلي أبداً عن مساعي الإفراج عنه.

وأضاف بايدن: «للأسف، تتعامل موسكو مع قضية بول بشكل مختلف عن قضية بريتني، ورغم أننا فشلنا في تأمين الإفراج عن بول، إلا أننا لن نستسلم أبداً».

وأعلنت وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية في بيان مشترك أن أبوظبي استقبلت اليوم المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، بعد إفراج السلطات الروسية عنها، بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت مقابل تسليم لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر، المحتجزة بروسيا، في صفقة تبادل السجناء في مطار أبو ظبي.

يذكر أن بول عسكري أمريكي سابق أوقف في ديسمبر 2018 في روسيا ثم حكم عليه عام 2020 بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس، فيما احتجزت اللاعبة الأمريكية (31 عاماً) في فبرايرالماضي في روسيا بعد أن عثر مسؤولو مطار موسكو على زيت القنب في حقائبها أثناء عودتها إلى الولايات المتحدة بعد اللعب في روسيا.

ويعتبر السجين الروسي فيكتور بوت أحد تجار الأسلحة الأكثر شهرة في العالم، والمدان في الولايات المتحدة بتهريب أسلحة روسية، كما أنه ضابط القوات الجوية السوفيتية السابق، وتسلمته واشنطن من تايلند عام 2010.